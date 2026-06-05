Mercato - Le Real Madrid prépare des folies : Un gros joueur de Manchester City veut débarquer cet été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 7 juin prochain, le Real Madrid organisera des élections pour déterminer le futur président du club. Les Madrilènes ont traversé une saison très difficile ces derniers mois et face à cette crise de résultats, du changement s'impose. Cela passe peut-être par un changement de direction avec de nouvelles promesses puisque Florentino Pérez et Enrique Riquelme font tour à tour des propositions qui mettent l'eau à la bouche. Un nouveau joueur important de Manchester City pourrait être concerné.

A l'approche du début du mercato estival, le Real Madrid pourrait se montrer très actif et n'hésitera pas à faire des folies. L'effectif a eu du mal à fonctionner correctement ces derniers mois et l'apport de nouveaux joueurs pourrait permettre de repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs, Josko Gvardiol, défenseur de Manchester City depuis 2023, serait très intéressé par une arrivée prochaine.

Gvardiol bientôt au Real Madrid ? Défenseur central de 24 ans, Josko Gvardiol pourrait être la prochaine recrue du Real Madrid. En effet, l'international croate aux 47 sélections aurait envie d'être recruté au Real Madrid d'après les informations rapportées par AS. Il serait alors la prochaine grande cible du club qui doit d'abord élire son nouveau président dimanche. Le profil du Croate, estimé à 70M€ à l'heure actuelle, pourrait plaire.