Mercato - Le Real Madrid prépare des folies : Un gros joueur de Manchester City veut débarquer cet été !

Le 7 juin prochain, le Real Madrid organisera des élections pour déterminer le futur président du club. Les Madrilènes ont traversé une saison très difficile ces derniers mois et face à cette crise de résultats, du changement s'impose. Cela passe peut-être par un changement de direction avec de nouvelles promesses puisque Florentino Pérez et Enrique Riquelme font tour à tour des propositions qui mettent l'eau à la bouche. Un nouveau joueur important de Manchester City pourrait être concerné.
A l'approche du début du mercato estival, le Real Madrid pourrait se montrer très actif et n'hésitera pas à faire des folies. L'effectif a eu du mal à fonctionner correctement ces derniers mois et l'apport de nouveaux joueurs pourrait permettre de repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs, Josko Gvardiol, défenseur de Manchester City depuis 2023, serait très intéressé par une arrivée prochaine.
Gvardiol bientôt au Real Madrid ?
Défenseur central de 24 ans, Josko Gvardiol pourrait être la prochaine recrue du Real Madrid. En effet, l'international croate aux 47 sélections aurait envie d'être recruté au Real Madrid d'après les informations rapportées par AS. Il serait alors la prochaine grande cible du club qui doit d'abord élire son nouveau président dimanche. Le profil du Croate, estimé à 70M€ à l'heure actuelle, pourrait plaire.
Le Real Madrid doit retrouver la flamme
Auteur d'une saison blanche, loin des espérances, le Real Madrid a connu des résultats assez décevants ces derniers mois. Le club mené par Kylian Mbappé était pourtant parti sur de nouvelles bases avec Alvaro Arbeloa à la place de Xabi Alonso mais rien n'a changé. L'entraîneur espagnol est très décrié. Cet été, le Real Madrid va devoir travailler pour bâtir un nouveau projet intéressant pour la prochaine saison. L'arrivée éventuelle de Josko Gvardiol pourrait changer beaucoup de choses, lui dont la saison a été perturbée par une fracture au tibia en janvier dernier avec Manchester City.