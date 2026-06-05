Mercato - OM : Mason Greenwood à l’AS Rome contre 50M€ ? Un journaliste explique pourquoi ça n’arrivera pas

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncée sur la piste de Mason Greenwood, l’AS Rome préparerait une première offre à hauteur de 40M€ bonus compris afin de s’attacher ses services, selon la presse italienne. Toutefois, comme expliqué par le journaliste Stanislas Touchot, voir la Louve faire une telle proposition semble pourtant très peu probable, même si son intérêt pour le joueur est tout à fait crédible.

Ancien correspondant dans la capitale italienne et désormais journaliste pour l’AFP, Stanislas Touchot connaît bien la Serie A et plus particulièrement l’AS Rome. Pour Le Phocéen, il a accepté d’évoquer la rumeur envoyant Mason Greenwood à l’AS Rome. Selon la presse italienne, une offre estimée à 40M€ bonus compris serait en préparation pour l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM.

« On peut légitimement penser qu’il existe un intérêt de la Roma » « Je me souviens d’une saison où un compte Twitter recensait tous les joueurs annoncés à la Roma par les quotidiens sportifs. À la fin du mercato, il y avait plus de 200 noms associés au club », a déclaré Stanislas Touchot. « On peut légitimement penser qu’il existe un intérêt de la Roma. Sportivement, cela paraît tout à fait plausible et crédible. » En ce qui concerne le montant de l’offre pour Mason Greenwood, il est plus sceptique : « Quarante millions, sachant qu’il y a environ 40 % qui reviennent à Manchester, on arrive quasiment à un transfert net de 25 millions. Honnêtement, l'OM est perdant. »