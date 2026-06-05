«Une offre officielle a été faite», Mason Greenwood proche de quitter l’OM ?

Si l’AS Rome en aurait fait sa cible prioritaire et s’apprêterait à faire une offre à l’OM, Mason Greenwood aurait un autre prétendant : Fenerbahçe. Une rencontre aurait même eu lieu à Londres et le club turc aurait fait une proposition à l’attaquant âgé de 24 ans, qui donnerait en revanche sa préférence à la Louve.
L’avenir de Mason Greenwood semble se jouer entre l’Italie et la Turquie pour le moment. S’il est annoncé avec insistance dans le viseur de l'AS Rome depuis plusieurs jours, le joueur de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, serait également dans celui de Fenerbahçe. Selon Yağız Sabuncuoğlu, une rencontre avec Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç et l'agent Cenk Melih Yazıcı, tous membres du conseil d'administration de Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, se serait même tenue à Londres.
Fenerbahçe a fait une offre à Greenwood
Ce vendredi, le journaliste va plus loin et indique qu’une « offre officielle » aurait même été faite à Mason Greenwood. D’après les informations du Corriere dello Sport, un salaire de 5M€ nets par an aurait été proposé à l’Anglais, soit environ 2M€ de plus que ce qu’il perçoit à l’OM, mais qu’il pourrait refuser. En effet, le principal intéressé aurait une préférence pour l’AS Rome et serait prêt à dire non à Fenerbahçe.
Une offre de 40M€ de l’AS Rome ?
Bien que la Louve lui offrirait un salaire inférieur, environ 4M€, Mason Greenwood pourrait accepter afin de privilégier le projet sportif à l’aspect financier. Le joueur formé à Manchester United serait la priorité des Giallorossi, qui devraient bientôt faire une première à l’OM d’un montant de 40M€ bonus compris. Marseille risque en revanche de refuser, étant dans l’obligation de reverser 40% de l’indemnité aux Red Devils, comme le prévoyait l’accord passé entre les deux clubs au moment de l’arrivée de Mason Greenwood dans la cité phocéenne.