«Une offre officielle a été faite», Mason Greenwood proche de quitter l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’AS Rome en aurait fait sa cible prioritaire et s’apprêterait à faire une offre à l’OM, Mason Greenwood aurait un autre prétendant : Fenerbahçe. Une rencontre aurait même eu lieu à Londres et le club turc aurait fait une proposition à l’attaquant âgé de 24 ans, qui donnerait en revanche sa préférence à la Louve.

L’avenir de Mason Greenwood semble se jouer entre l’Italie et la Turquie pour le moment. S’il est annoncé avec insistance dans le viseur de l'AS Rome depuis plusieurs jours, le joueur de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, serait également dans celui de Fenerbahçe. Selon Yağız Sabuncuoğlu, une rencontre avec Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç et l'agent Cenk Melih Yazıcı, tous membres du conseil d'administration de Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, se serait même tenue à Londres.

Fenerbahçe a fait une offre à Greenwood Ce vendredi, le journaliste va plus loin et indique qu’une « offre officielle » aurait même été faite à Mason Greenwood. D’après les informations du Corriere dello Sport, un salaire de 5M€ nets par an aurait été proposé à l’Anglais, soit environ 2M€ de plus que ce qu’il perçoit à l’OM, mais qu’il pourrait refuser. En effet, le principal intéressé aurait une préférence pour l’AS Rome et serait prêt à dire non à Fenerbahçe.