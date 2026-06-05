Mercato - Real Madrid : Le joueur du PSG qui fait rêver José Mourinho

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florentino Pérez a promis de dégainer une offre de 150 millions d’euros dans les prochains jours pour mettre la main sur un « galactique » s’il était réélu à la tête du Real Madrid. Pour la presse espagnole, João Neves pourrait être concerné, le milieu du PSG étant très apprécié par José Mourinho.

Doubles vainqueurs de la Ligue des champions, les joueurs du PSG suscitent naturellement les convoitises des grands clubs européens. « C'est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans, confiait Vitinha après le nouveau sacre européen du club. C'est comme ça que ça se passe dans le foot européen. Ce n'est pas super de dire ''On est les meilleurs'', on sait que les choses vont vite dans le foot, mais aujourd'hui on peut dire : ''On est les meilleurs d'Europe'' ».

« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros » Le nom du milieu portugais revient justement du côté du Real Madrid, qui prévoit de se renforcer cet été. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions, a d’ailleurs prévenu Florentino Pérez, en campagne pour sa réélection. L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. (…) Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur. »