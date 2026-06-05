Mercato - Kang-in Lee va peut-être quitter le PSG : Un grand club étranger fonce sur l’opportunité !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début du mercato estival, de nombreuses interrogations émergent du côté du PSG. Le club vient de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive et fait preuve d'un collectif tellement efficace que la perspective de se séparer d'un jour est compliquée. Pourtant, certains pourraient être concernés par un départ, à l'image de Kang-in Lee qui intéresse de près un club espagnol.

L'année dernière, le PSG s'était montré plutôt discret sur le mercato estival, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Les choses pourraient changer dans les prochaines semaines avec le départ annoncé de plusieurs joueurs de l'effectif. Milieu offensif du PSG depuis 2023, Kang-in Lee serait dans le viseur de l'Atlético de Madrid qui compte bien profiter de son talent.

L'Atlético de Madrid veut Kang-in Lee L'hiver dernier, l'Atlético de Madrid avait déjà montré son intérêt pour le Sud-Coréen mais le transfert n'était pas possible. Le joueur de 25 ans pourrait faire ses valises cet été en direction de la capitale espagnole, un pays qu'il connaît bien. Il intéressait déjà l'Atlético de Madrid lorsqu'il a quitté Majorque pour le PSG en 2023. D'après Marca, l'Atlético de Madrid compte sur la proximité entre Kang-in Lee et Mateu Alemany pour valider ce transfert. En effet, les deux hommes se connaissent bien puisque le Sud-Coréen a signé son premier contrat professionnel à Valence à l'époque où Alemany en était le directeur général. Il est aujourd'hui le directeur sportif de l'Atlético.