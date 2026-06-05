Offre de 40M€ : L’OM donne sa réponse à l’AS Rome pour Greenwood !

Alors que Mason Greenwood est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours, l’OM devrait bientôt recevoir une première offre estimée à 40M€ bonus compris pour son attaquant, en sachant que 40% reviendra à Manchester United. Une proposition qui ne devrait pas être suffisante afin de convaincre les dirigeants marseillais de s’en séparer.
Après avoir joué en Angleterre, en Espagne et en France, l’Italie semble être la destination privilégiée par Mason Greenwood. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United et sous contrat jusqu’en juin 2029, la tendance est à un départ de l’OM pour l’ailier âgé de 24 ans, qui plairait beaucoup à l’AS Rome et à son entraîneur Gian Piero Gasperini.
L’OM devrait refuser la première offre de l’AS Rome
D’après la Gazzetta dello Sport, une offre de 40M€ plus des bonus serait en préparation pour Mason Greenwood. Selon le Corriere dello Sport, elle devrait être formulée dès l’officialisation de la nomination de Tony D’Amico en tant que directeur sportif, mais serait de 35M€ plus des bonus, pour un total de 40M€. Comme indiqué par le quotidien italien, cette proposition ne devrait pas être suffisante pour convaincre l’OM, qui devra reverser 40% de l’indemnité de transfert à Manchester United.
« Nous devons d'abord parler des joueurs de la Roma »
Reste à savoir si, en raison de sa situation financière, Marseille pourrait se résoudre à accepter. Le Corriere dello Sport assure en tout cas que les négociations se poursuivront entre toutes les parties, l’AS Rome en ayant fait une de ses priorités, ce que Gian Piero Gasperini n’a pas voulu confirmer quand il a été interrogé sur Mason Greenwood : « Non, mais en ce moment, des noms circulent tous les jours. Il y a énormément de joueurs, mais nous devons d'abord parler des joueurs de la Roma, puis seulement de ceux qui arrivent. Pour l'instant, on ne parle pas des autres, de ceux qui ne sont pas à la Roma. »