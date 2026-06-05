Offre de 40M€ : L’OM donne sa réponse à l’AS Rome pour Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Mason Greenwood est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours, l’OM devrait bientôt recevoir une première offre estimée à 40M€ bonus compris pour son attaquant, en sachant que 40% reviendra à Manchester United. Une proposition qui ne devrait pas être suffisante afin de convaincre les dirigeants marseillais de s’en séparer.

Après avoir joué en Angleterre, en Espagne et en France, l’Italie semble être la destination privilégiée par Mason Greenwood. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United et sous contrat jusqu’en juin 2029, la tendance est à un départ de l’OM pour l’ailier âgé de 24 ans, qui plairait beaucoup à l’AS Rome et à son entraîneur Gian Piero Gasperini.

L’OM devrait refuser la première offre de l’AS Rome D’après la Gazzetta dello Sport, une offre de 40M€ plus des bonus serait en préparation pour Mason Greenwood. Selon le Corriere dello Sport, elle devrait être formulée dès l’officialisation de la nomination de Tony D’Amico en tant que directeur sportif, mais serait de 35M€ plus des bonus, pour un total de 40M€. Comme indiqué par le quotidien italien, cette proposition ne devrait pas être suffisante pour convaincre l’OM, qui devra reverser 40% de l’indemnité de transfert à Manchester United.