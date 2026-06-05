Mercato - PSG : Ce départ surprise qui pourrait intervenir cet été

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Renato Marin a eu l’occasion de jouer sous les ordres de Luis Enrique, avec trois apparitions au total. Le portier de 19 ans pourrait profiter du mercato estival pour quitter provisoirement le Paris Saint-Germain, et ce alors qu’un autre jeune gardien est attendu prochainement dans la capitale.

Cet été, le PSG pourrait encore apporter des changements dans la hiérarchie des gardiens. D’une part, l’avenir de Lucas Chevalier est incertain. Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros bonus compris, l’international français a progressivement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov, disputant la seconde partie de saison dans les cages. Pour de nombreux observateurs, à l’instar de Laure Boulleau, un départ serait souhaitable pour Chevalier. « Il faut qu’il retrouve de la confiance, mais pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs. Qu’il parte vers un endroit où il pourra être heureux et retrouver les qualités qu’on lui connaît », confiait récemment l’ancienne joueuse du PSG sur Canal+.

Renato Marin prêté ? Un autre gardien du PSG pourrait également profiter du mercato estival pour changer d’air. Selon le journaliste italien Tommaso Criscuolo, Renato Marin, qui a également fait son arrivée dans l’effectif l’année dernière, s’interroge sur son avenir et pourrait partir en prêt afin de chercher du temps de jeu. Braga, qui appartient aussi à QSI, serait intéressé. Cette saison, Luis Enrique n’a cessé de complimenter l’Italo-brésilien de 19 ans, apparu à trois reprises.