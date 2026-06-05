Mercato : Un attaquant du PSG sur le départ, un club de Ligue 1 est à fond pour se l'offrir

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers chauds sur le mercato. Encore une fois, le club de la capitale va être attaqué pour certains de ses joueurs et c’est notamment le cas de Pierre Mounguengue. L’attaquant de 18 ans issu du centre de formation parisien intéresse certaines équipes à l’image de Strasbourg qui lui aurait déjà envoyé deux offres.

Après une nouvelle saison de folie conclue par un deuxième titre en Ligue des champions, le PSG peut maintenant se focaliser sur son mercato. Luis Campos est déjà en train de s’activer et il va chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique pour tenter un improbable triplé la saison dernière. Un défenseur central ainsi qu’un attaquant pourraient poser leurs valises à Paris, ainsi qu’un latéral gauche pour apporter un peu plus de concurrence à Nuno Mendes.

Pierre Moumnguengue pourrait quitter le PSG Bien sûr le PSG va recruter, mais il va également vendre certains joueurs qui sont frustrés par leur temps de jeu. C’est par exemple le cas de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos qui souhaiteraient devenir titulaires au sein d’une autre équipe. En attaque, le club de la capitale pourrait aussi perdre Pierre Mounguengue, jeune joueur de 18 ans issu de son centre de formation. Selon les informations de RMC Sport, le natif d’Évry-Courcouronnes serait surtout pisté par Strasbourg qui lui aurait déjà envoyé deux offres. Les négociations se poursuivent actuellement et Newcastle serait aussi sur le dossier.