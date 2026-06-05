Un salaire multiplié par cinq : La grosse offre refusée pour signer à l'OM

Alexis Brunet

Après des semaines de recherche, l’OM a nommé il y a quelques jours Grégory Lorenzi comme directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia. Toutefois, l’ancien dirigeant brestois n’était pas le seul choix car Jean-Louis Leca a également été approché. Le DS du RC Lens était un temps attiré par la proposition marseillaise qui aurait pu lui permettre de multiplier son salaire par cinq, mais il a finalement refusé l’offre.

L’été qui s’annonce sera crucial pour l’OM. Après une saison 2025-2026 terminée à la cinquième place et sans le moindre titre, le club phocéen va devoir se reconstruire et cela a déjà commencé. Stéphane Richard est d’abord arrivé à la place de Pablo Longoria, puis c’est Grégory Lorenzi qui a été nommé pour remplacer Medhi Benatia. Enfin, ce n’est pas encore officiel, mais Bruno Genesio devrait devenir le prochain entraîneur marseillais et par conséquent engendrer le départ d'Habib Beye.

Jean-Louis Leca aurait pu devenir le directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi a donc été choisi pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM, mais un autre homme aurait pu hériter de ce poste. D’après les informations de L’Équipe, le cabinet chargé de trouver le remplaçant de Medhi Benatia avait appelé Jean-Louis Leca il y a à peu près un mois. Le dirigeant du RC Lens a apprécié de recevoir une telle proposition et il a alors pris quarante-huit heures pour réfléchir à l’opportunité marseillaise. Très attaché aux Sang et Or, il a finalement décidé de rester du côté de Lens.