Désiré Doué au Real Madrid : La nouvelle menace sur le mercato pour le PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, les rumeurs concernant Vitinha au Real Madrid se sont intensifiées. Florentino Pérez a en plus déclaré qu'il était prêt à faire venir un joueur pour 150M€. Les champions d'Europe pourraient toutefois être sollicités pour un autre joueur, alors que l'attention est de plus en plus portée sur eux après ce nouveau sacre en Ligue des champions.

Présent au PSG depuis 2024, Désiré Doué a connu une magnifique évolution ces dernières années à un très jeune âge. L'attaquant de 21 ans vient de remporter avec ses coéquipiers une deuxième Ligue des champions consécutive et lui aussi pourrait être la cible de convoitises. Alors que les déclarations de Florentino Pérez font beaucoup parler concernant l'identité de ce joueur à 150M€, certains estiment qu'il pourrait s'agir de Désiré Doué.

Désiré Doué au Real Madrid ? La folle hypothèse avancée Alors que la campagne électorale fait rage au Real Madrid en ce moment, Florentino Pérez a fait la promesse d'un jeune joueur recruté à Madrid pour 150M€ en cas d'élection. Pour beaucoup, c'est un joueur du PSG qui est visé et pas forcément celui que l'on croit. « Florentino parle d'un jeune Galactique... Je pense que cela peut être Désiré Doué. Il joue beaucoup mais il n'est pas titulaire indiscutable au PSG, il est champion d'Europe et il peut jouer sur les deux ailes » intervient le journaliste Bruno Alemany dans l'émission El Larguero.