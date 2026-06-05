PSG - Transfert de Vitinha : Le rêve du Real Madrid déjà brisé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette semaine, les déclarations se succèdent en Espagne avec l'élection présidentielle du Real Madrid entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme qui aura lieu ce dimanche 7 juin. Les deux hommes parlent de leurs projets pour le mercato de la Casa Blanca. Au milieu des rumeurs, le nom de Vitinha a été cité, mais le milieu de terrain portugais n'a d'yeux que pour le PSG.

Cela fait quatre ans que Vitinha a signé au PSG. Il demeurera à jamais la première recrue de l'ère Luis Campos attiré pour un chèque de 40M€ transmis au FC Porto. Depuis, tant au Paris Saint-Germain qu'avec la sélection portugaise, le milieu de terrain a connu quelques succès. Deux Ligues des champions avec l'équipe de Luis Enrique et la Ligue des nations avec la Seleçao l'année dernière.

«Rester au PSG pour gagner une troisième Ligue des champions ? Oui, absolument» Dans cette période d'élection présidentielles du Real Madrid qui se déroulera ce dimanche 7 juin au centre d'entraînement de Valdebebas, l'actuel patron Florentino Pérez et son opposant Enrique Riquelme enchaînent les apparitions télévisées dans le cadre de leurs campagnes électorales avec diverses promesses de transfert dont Rodri ou encore Erling Braut Haaland pour Riquelme lorsque Florentino Pérez pour sa part a fait le teasing d'une recrue galactique à 150M€. Le nom de Vitinha fait parler des médias, mais le milieu de terrain du PSG souhaite aller chercher une troisième étoile avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Rester au PSG pour gagner une troisième Ligue des champions ? Oui, absolument. Je ne veux pas trop y penser car pour l'instant, je veux profiter de mon repos et me concentrer aussi sur la Coupe, mais oui, bien sûr, nous avons la responsabilité de défendre notre deuxième titre, comme nous l'avons fait cette année et remporté ».