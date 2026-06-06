Mercato : Les quatre «superstars» du PSG qui font rêver le Real Madrid

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale voudrait se renforcer en vue de la saison prochaine, mais verrait également certains de ses joueurs susciter l’intérêt de cadors européens. Quatre éléments majeurs du onze du Real Madrid feraient notamment rêver le Real Madrid sur le marché des transferts : Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG devrait vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale entendrait se renforcer en conséquence, mais certains de ses joueurs intéresseraient également plusieurs cadors européens. Le Real Madrid n’écarterait pas l’idée d’aller piocher chez les Rouge-et-Bleu. La Casa Blanca rêverait notamment de mettre la main sur quatre éléments majeurs du onze de Luis Enrique.

Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia et Doué dans le viseur du Real Madrid ? « Le message est qu’il faut garder un œil sur le PSG. Florentino Pérez a clairement dit que sa recrue phare de l’été venait d’une top équipe de la Ligue des champions. Et au PSG, il y a deux joueurs qui sont sous le même agent, et qui est celui qui a amené José Mourinho au Real Madrid et qui a une bonne relation avec Florentino Pérez. Cet agent, c’est Jorge Mendes. Et ces deux joueurs sont portugais : Vitinha et Joao Neves. Ce sont deux joueurs que nous devons prendre en considération de sûr. Qui sont les autres joueurs qui peuvent être pris en considération ? Il y a Désiré Doué au PSG. Il y a aussi Khvicha Kvaratskhelia » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.