Vitinha et Joao Neves intouchables au PSG : «Une bonne alternative» proposée au Real Madrid

Au cours des dernières heures, plusieurs journalistes ont fait état d’un intérêt du Real Madrid envers João Neves et Vitinha. Mais alors que selon Karim Bennani, le PSG ne vendra jamais ses deux Portugais, ce dernier a conseillé au club madrilène de se pencher sur la signature de Declan Rice, auteur d’une excellente saison avec Arsenal.
Le Real Madrid en pleine ébullition. Alors qu’il tente de se faire réélire à la tête du club, Florentino Perez a assuré aux supporters qu’il tenterait de recruter une star à 150M€ cet été. Plusieurs noms ont été évoqués concernant l’identité de cette dernière. Parmi eux, ceux de Vitinha et de João Neves sont ressortis. Cependant, d’après les dernières révélations de Fabrizio Romano, le PSG n’est absolument pas vendeur concernant ses deux Portugais.
« C’est un joueur qui ferait du bien au Real Madrid au milieu de terrain »
Présent sur l’émission l’Equipe de Greg ce vendredi, le journaliste Karim Bennani estime que le Real Madrid aurait plutôt intérêt à se pencher sur le profil de Declan Rice (Arsenal). « Il y a un joueur dont on ne parle pas au milieu de terrain, c’est Declan Rice d’Arsenal. C’est un bon profil. Une bonne alternative. C’est un joueur qui ferait du bien au Real Madrid au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça se rapproche des 150M€, mais il avait coûté énormément d’argent à Arsenal », a ainsi confié ce dernier.
« Ce sont deux joueurs qui restent dans la liste qui fait rêver Florentino Pérez »
« Beaucoup demandent pourquoi pas Vitinha ni Joao Neves. Ce sont deux joueurs qui restent dans la liste qui fait rêver Florentino Pérez. Ce sont deux joueurs que Florentino Pérez aiment. Ce sont deux Portugais et José Mourinho les aiment aussi. Mais actuellement, ce n’est pas une question d’argent au PSG pour le départ de ces deux joueurs. Le PSG ne veut pas vendre ces joueurs. Le PSG veut repartir avec quasiment la même équipe pour gagner une troisième Ligue des Champions. Donc pour le Real Madrid, ça serait très difficile de tenter le PSG pour Vitinha ou Neves », a de son côté expliqué Fabrizio Romano concernant les situations de João Neves et de Vitinha au PSG.