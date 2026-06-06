Vitinha et Joao Neves intouchables au PSG : «Une bonne alternative» proposée au Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, plusieurs journalistes ont fait état d’un intérêt du Real Madrid envers João Neves et Vitinha. Mais alors que selon Karim Bennani, le PSG ne vendra jamais ses deux Portugais, ce dernier a conseillé au club madrilène de se pencher sur la signature de Declan Rice, auteur d’une excellente saison avec Arsenal.

Le Real Madrid en pleine ébullition. Alors qu’il tente de se faire réélire à la tête du club, Florentino Perez a assuré aux supporters qu’il tenterait de recruter une star à 150M€ cet été. Plusieurs noms ont été évoqués concernant l’identité de cette dernière. Parmi eux, ceux de Vitinha et de João Neves sont ressortis. Cependant, d’après les dernières révélations de Fabrizio Romano, le PSG n’est absolument pas vendeur concernant ses deux Portugais.

« C’est un joueur qui ferait du bien au Real Madrid au milieu de terrain » Présent sur l’émission l’Equipe de Greg ce vendredi, le journaliste Karim Bennani estime que le Real Madrid aurait plutôt intérêt à se pencher sur le profil de Declan Rice (Arsenal). « Il y a un joueur dont on ne parle pas au milieu de terrain, c’est Declan Rice d’Arsenal. C’est un bon profil. Une bonne alternative. C’est un joueur qui ferait du bien au Real Madrid au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça se rapproche des 150M€, mais il avait coûté énormément d’argent à Arsenal », a ainsi confié ce dernier.