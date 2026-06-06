Mercato - «Ils ne sont pas à vendre» : Le PSG répond cash au Real Madrid

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato mouvementé cet été après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Plusieurs des joueurs parisiens intéresseraient des cadors européens. Vitinha ou encore Joao Neves seraient notamment dans le viseur du Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu se sont toutefois montrés très clairs concernant leurs intentions sur le marché des transferts.

L’été devrait très probablement être animé du côté du PSG. Le club de la capitale a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive et voit ainsi plusieurs de ses joueurs intéresser des cadors européens. Le Real Madrid aurait notamment coché les noms de Vitinha et Joao Neves sur sa liste. Les pensionnaires de la Ligue 1 se sont toutefois montrés très clairs au sujet d’un éventuel départ des deux internationaux portugais et des autres éléments majeurs de l’effectif de Luis Enrique.

«Pour Vitinha ou Joao Neves, il faut des négociations» « Le message est qu’il faut garder un œil sur le PSG. Florentino Pérez a clairement dit que sa recrue phare de l’été venait d’une top équipe de la Ligue des champions. Et au PSG, il y a deux joueurs qui sont sous le même agent, et qui est celui qui a amené José Mourinho au Real Madrid et qui a une bonne relation avec Florentino Pérez. Cet agent, c’est Jorge Mendes. Et ces deux joueurs sont portugais : Vitinha et Joao Neves. Ce sont deux joueurs que nous devons prendre en considération de sûr. Qui sont les autres joueurs qui peuvent être pris en considération ? Il y a Désiré Doué au PSG. Il y a aussi Khvicha Kvaratskhelia » a d’abord indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.