Antoine Dupont envisage un gros projet aux USA : «Ça donne envie»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont semble bien déterminé à revivre cette expérience dans deux ans, du côté de Los Angeles. Et la star du Stade Toulousain et du XV de France a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un projet pour l'été 2028...

Antoine Dupont avait surpris tout le monde lors de la saison 2023-2024 en mettant un peu sa carrière professionnelle et son rôle de capitaine du XV de France entre parenthèses afin de se focaliser sur une échéance historique : la toute première participation aux Jeux Olympiques de l'équipe de France de rugby à 7. Un challenge qui avait demandé une grosse préparation au demi de mêlée du Stade Toulousain, et pour cause : Dupont et ses coéquipiers ont raflé la médaille d'or durant ce tournoi. Et la star du XV de France semble bien décidée à remettre ça à Los Angeles, en 2028.

« Un accomplissement personnel incroyable » Interrogé dans les colonnes du Parisien en juillet 2025, Antoine Dupont expliquait ce que ce sacre olympique avait changé dans sa vie : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », a expliqué Dupont, qui a désormais pour projet de viser les JO de 2028 à Los Angeles.