Antoine Dupont encore blessé : Le Stade Toulousain réagit à son absence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son retour à la compétition après sa grave blessure, Antoine Dupont enchaîne les bonnes périodes et les moments un peu plus délicats avec son physique. Le rugbyman français ne sera pas de la partie pour la dernière rencontre de la saison régulière de Top 14 face au Racing 92 ce samedi en raison d'une nouvelle blessure. Le Stade Toulousain ne veut prendre aucun risque.

En difficulté ces dernières semaines au niveau physique, Antoine Dupont va être ménagé pour affronter le Racing 92, dernière rencontre du club en saison régulière. Le Stade Toulousain a encore dominé les débats en Top 14 cette année et est déjà assuré de disputer les demi-finales. C'est le dernier objectif de la saison et Antoine Dupont devrait être de la partie. Le Stade Toulousain a bien envie de conserver sa couronne et assurer sa domination à l'échelle nationale.

Le Stade Toulousain aux petits soins avec Antoine Dupont Le Stade Toulousain ne veut pas prendre le moindre risque avec le capitaine du XV de France face au Racing 92, un match qui se disputera à La Défense Arena, une surface souvent considérée comme moins adaptée aux joueurs revenant de problèmes musculaires ou tendineux. Si le club fait tout pour préserver Antoine Dupont, on est très rassurant en interne concernant le développement de sa guérison. « Mais cela avance bien » révèle une source proche.