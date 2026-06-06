«Il ne faut pas trop lui brûler les ailes» : Un joueur de l’UBB tire la sonnette d’alarme pour Bielle-Biarrey 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, on parle beaucoup de Louis Bielle-Biarrey. Après sa prolongation à l’UBB, c’est désormais sa volonté de participer aux prochains Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7 qui anime les discussions. Un sujet dont il a été question lors de la conférence de presse de Maxime Lucu. Et voilà que le demi de mêlée à appeler au calme pour LBB, sous peine de lui « brûler les ailes ».

Louis Bielle-Biarrey après Antoine Dupont ? En 2024, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait participé aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Un chemin que l’ailier de l’UBB souhaiterait aujourd’hui emprunter. En effet, alors que LBB avait déjà ouvert la porte à cette possibilité, cela serait désormais acté. Selon les dernières informations de RMC, Bielle-Biarrey rêverait de faire partie de l’aventure en 2028 à Los Angeles. Mais voilà que du côté de Bordeaux, Maxime Lucu a appelé au calme à propos de son coéquipier.

« Là, c’est dans deux ans, je pense qu’il faut aussi le laisser tranquille » En conférence de presse ce vendredi, Maxime Lucu a été interrogé sur la volonté de Louis Bielle-Biarrey de participer aux prochains Jeux Olympiques. C’est alors que le demi de mêlée de l’UBB a lâché : « On ne sait rien. Il est cachotier Loulou. Et puis c’est le dernier de nos soucis. On a vu l’impact que ça a eu d’Antoine sur le s JO 2024, forcément, Louis est la nouvelle coqueluche du XV de France et la nouvelle pépite donc forcément on parle de lui. Après, il faut aussi le laisser tranquille dans tout ça. S’il a envie d’y aller, il le fera en tout voulu. Là, c’est dans deux ans, je pense qu’il faut aussi le laisser tranquille ».