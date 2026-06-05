Louis Bielle-Biarrey : Le président de l’UBB annonce un nouveau deal !

Ces deux dernières saisons, l'Union Bordeaux-Bègles est montée en puissance au fil du temps grâce à l'émergence de grandes stars comme Louis Bielle-Barrey. Le jeune Français est l'un des nouveaux visages du rugby français et pour le club, cette réussite se traduit par la signature d'un nouveau deal en préparation. En effet, Laurent Marti, le président de l'UBB, a livré une information capitale en parlant de son joueur.
Président de l'UBB, Laurent Marti a été invité à s'exprimer concernant les nouvelles règles liées aux contrats d'image des joueurs. Il a donc parlé du cas de Louis Bielle-Barrey, un jeune joueur qui attire forcément l'attention au vu de son talent sur le terrain. Alors que le salary cap fait beaucoup parler en ce moment dans le Top 14, Marti a fait une révélation concernant un nouveau partenariat qui arrivera en 2027.
L'UBB bientôt chez Adidas
En évoquant le cas de Louis Bielle-Barrey, qui vient de rejoindre Adidas, Laurent Marti a révélé que le club bordelo-béglais évoluera également sous les couleurs de la marque allemande à partir de 2027. « On a le cas de Louis qui signe avec Adidas avant que l’UBB signe avec Adidas (2027) » révèle-t-il dans un entretien pour Sud-Ouest. Il faudra toutefois surveiller ce nouveau contrat en termes de salary-cap.
L'UBB au sommet
Ces dernières années, l'Union Bordeaux-Bègles a connu un véritable succès qui n'en finit plus. Le club vient de triompher en finale de la Champions Cup contre Leinster pour la deuxième année consécutive, confirmant leur mainmise sur cette compétition européenne. Si la saison de Top 14 est un peu plus compliquée puisque la place pour les playoffs n'est pas encore assurée, l'arrivée d'Adidas au club montre bien que le club s'est installé parmi les forces majeures du rugby. Laurent Marti a tout de même évoqué le cas de Louis Bielle-Barrey et le salary-cap. « En quoi je suis responsable du fait que Louis avait signé ? Tout le monde a dit, ce n’est pas normal, on va quand même mettre une somme max qui est de 100 000 €. Si Adidas donne à Louis plus de 100 000 € lié à son image de joueur dans le club, ça rentrerait dans le salary-cap » ajoute-t-il. Au-delà d'une certaine somme, les sommes versées par une équipementier à un joueur peuvent entrer dans le calcul de la masse salariale, un sujet qui revient souvent ces derniers temps dans le rugby français.