Louis Bielle-Biarrey : Le président de l’UBB annonce un nouveau deal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces deux dernières saisons, l'Union Bordeaux-Bègles est montée en puissance au fil du temps grâce à l'émergence de grandes stars comme Louis Bielle-Barrey. Le jeune Français est l'un des nouveaux visages du rugby français et pour le club, cette réussite se traduit par la signature d'un nouveau deal en préparation. En effet, Laurent Marti, le président de l'UBB, a livré une information capitale en parlant de son joueur.

Président de l'UBB, Laurent Marti a été invité à s'exprimer concernant les nouvelles règles liées aux contrats d'image des joueurs. Il a donc parlé du cas de Louis Bielle-Barrey, un jeune joueur qui attire forcément l'attention au vu de son talent sur le terrain. Alors que le salary cap fait beaucoup parler en ce moment dans le Top 14, Marti a fait une révélation concernant un nouveau partenariat qui arrivera en 2027.

L'UBB bientôt chez Adidas En évoquant le cas de Louis Bielle-Barrey, qui vient de rejoindre Adidas, Laurent Marti a révélé que le club bordelo-béglais évoluera également sous les couleurs de la marque allemande à partir de 2027. « On a le cas de Louis qui signe avec Adidas avant que l’UBB signe avec Adidas (2027) » révèle-t-il dans un entretien pour Sud-Ouest. Il faudra toutefois surveiller ce nouveau contrat en termes de salary-cap.