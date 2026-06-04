UBB : Louis Bielle-Biarrey veut imiter Antoine Dupont pour prolonger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Louis Bielle-Biarrey fait aujourd’hui les beaux jours de l’UBB, cela pourrait durer encore un moment. En effectuant, actuellement, les deux parties discutent d’une prolongation alors que le contrat de l’ailier français court jusqu’en 2027. Des échanges qui connaissent des rebondissements avec notamment une demande Bielle-Biarrey pour lui permettre de marcher dans les traces d’Antoine Dupont. Explications.

L’avenir de Louis Bielle-Biarrey est un sujet chaud actuellement du côté de l’UBB. En effet, alors que le contrat du supersonique ailier français expire en 2027, l’idée est de le faire prolonger afin de continuer de profiter de son talent. Les discussions sont ainsi aujourd’hui en cours pour tenter de parvenir à un accord. Les deux parties se mettront-elles d’accord ? Voilà que selon les informations de RMC, les Jeux Olympiques 2028 sont aujourd’hui au coeur de cette prolongation pour Bielle-Biarrey.

Les JO au coeur de la prolongation à l’UBB Après Antoine Dupont, c’est Louis Bielle-Biarrey qui voudrait participer aux Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2028 à Los Angeles avec l’équipe de France de rugby à 7. A ce propos, l’ailier de l’UBB avait déjà assuré : « Évidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! ». Ce jeudi, RMC fait savoir que LBB voudrait participer à cette prochaine Olympiade aux Etats-Unis et c’est ainsi que le sujet s’inviterait donc au coeur des discussions pour sa prolongation avec l’UBB. L’idée serait ainsi d’établir un plan clair et carré pour lui permettre de disputer cet évènement et d’imiter ainsi Antoine Dupont 4 ans après.