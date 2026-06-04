Matthieu Jalibert : Un espoir pour l’UBB après sa blessure ?

Axel Cornic

Non aligné contre Toulon dimanche dernier (27-22), Matthieu Jalibert s’est tout de même blessé au mollet lors d’une séance de compensation, mettant en péril sa fin de saison. On ne devrait en effet pas voir l’ouvreur face à Clermont le 6 juin prochain, pour la dernière journée de la phase régulière de Top 14.

C’est à s’arracher les cheveux. Après la finale de Champions Cup remportée contre le Leinster (19-41), Yannick Bru a décidé de mettre au repos plusieurs cadres pour le déplacement à Toulon, dont Matthieu Jalibert. Pourtant, ce dernier s’est tout de même blessé et devrait sauf surprise rater le match couperet contre Clermont.

Matthieu Jalibert blessé Plusieurs sources ont en effet expliqué que l’ouvreur de 27 ans se serait blessé lors d’une séance de compensation, réservée aux joueurs qui n’ont pas joué le match contre le RCT. Ça tombe au plus mauvais moment, puisque l’UBB doit absolument gagner contre Christophe Urios et ses hommes, pour espérer accrocher les phases finales de Top 14. Sans leur maitre à jouer Matthieu Jalibert, les Bordel-bèglais devraient vraisemblablement se tourner vers Hugo Reus, arrivé en cours de saison après la blessure au genou de Joey Carbery. A moins qu’une option plus fantasque ne soit tentée, avec Maxime Lucu déplacé en 10 et Martin Page-Relo en 9.