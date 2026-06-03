Une star de l’UBB, a bien fêté le doublé en Champions Cup : Sa folle confidence sur ses soirées alcoolisées !

Axel Cornic

Après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain en quarts, l’Union Bordeaux-Bègles s’est une nouvelle fois imposée en finale de la Champions Cup (41-19, contre le Leinster). Un magnifique doublé que les joueurs ont évidemment fêté comme il se doit, avec Ben Tameifuna qui est rapidement devenu le symbole de ces célébrations, avec ses nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Après le match, on n’a vu que lui. Dans le vestiaire comme dans les rues de Bordeaux, Ben Tameifuna a bien fêté son doublé en Champions Cup. Et tout le monde a pu en profiter, puisque le pilier de l’UBB a partagé ses périples sur les réseaux sociaux, ce qui a beaucoup amusé ses followers.

« Je pense qu'en ce moment, je suis fait de Guinness, de Heineken et de rhum Coca » Dans un entretien accordé à L’Equipe, il est revenu sur ces célébrations qui ont duré plusieurs jours. « Je pense qu'en ce moment, je suis fait de Guinness, de Heineken et de rhum Coca » a plaisanté Ben Tameifuna. « Ce n'était pas une question de picoler, mais de célébrer. Il faut marquer les moments importants dans la vie. Parce que ça file vite. En Coupe des champions, on a eu un parcours difficile jusqu'aux play-offs. Notre chemin vers la finale n'a pas été facile, et il fallait évacuer ça. Une fois qu'on a gagné. C'est un plaisir de boire des coups avec les gars. Pour sceller cet objectif commun accompli. On avait bossé dur ».