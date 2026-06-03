Une star de l’UBB, a bien fêté le doublé en Champions Cup : Sa folle confidence sur ses soirées alcoolisées !

Après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain en quarts, l’Union Bordeaux-Bègles s’est une nouvelle fois imposée en finale de la Champions Cup (41-19, contre le Leinster). Un magnifique doublé que les joueurs ont évidemment fêté comme il se doit, avec Ben Tameifuna qui est rapidement devenu le symbole de ces célébrations, avec ses nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux.
Après le match, on n’a vu que lui. Dans le vestiaire comme dans les rues de Bordeaux, Ben Tameifuna a bien fêté son doublé en Champions Cup. Et tout le monde a pu en profiter, puisque le pilier de l’UBB a partagé ses périples sur les réseaux sociaux, ce qui a beaucoup amusé ses followers.
« Je pense qu'en ce moment, je suis fait de Guinness, de Heineken et de rhum Coca »
Dans un entretien accordé à L’Equipe, il est revenu sur ces célébrations qui ont duré plusieurs jours. « Je pense qu'en ce moment, je suis fait de Guinness, de Heineken et de rhum Coca » a plaisanté Ben Tameifuna. « Ce n'était pas une question de picoler, mais de célébrer. Il faut marquer les moments importants dans la vie. Parce que ça file vite. En Coupe des champions, on a eu un parcours difficile jusqu'aux play-offs. Notre chemin vers la finale n'a pas été facile, et il fallait évacuer ça. Une fois qu'on a gagné. C'est un plaisir de boire des coups avec les gars. Pour sceller cet objectif commun accompli. On avait bossé dur ».
« Ma mère m'a dit au téléphone : tant que tu vas bien et que tu passes un bon moment avec l'équipe, je suis heureuse »
L’international tongien l’assure, ces moments de festivités sont très importants dans une saison, surtout quand on sait qu’il n’en reste plus beaucoup. « S'asseoir avec tes potes dans un vestiaire, les regarder... Certains, comme Adam (Coleman) et moi, on est les plus anciens (34 ans). Tu vois les jeunes comme Tiaan Jacobs, Connor Sa, en pleine progression. Pour eux aussi, c'était un moment spécial » a confié Ben Tameifuna. « Je ne vais pas jouer au rugby éternellement, j'ai à cœur de profiter de ces moments. Ma mère m'a dit au téléphone : tant que tu vas bien et que tu passes un bon moment avec l'équipe, je suis heureuse. Par contre, je préfère que tu prennes ton vélo plutôt que de conduire la voiture ».