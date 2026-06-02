Matthieu Jalibert aux Jeux Olympiques : Un nouveau carton annoncé après Antoine Dupont ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait parfaitement relevé le défi qu'il s'était lancé en participant aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Alors que cela s'était soldé par une médaille d'or, cela pourrait donner des idées à d'autres joueurs du XV de France pour les JO de 2028 à Los Angeles. Demi d'ouverture de l'UBB, Matthieu Jalibert pourrait notamment exceller dans cette discipline.

Championne olympique à Paris, l'équipe de France de rugby à 7 aura donc un titre à défendre en 2028 à Los Angeles. Mais avec quels joueurs ? En 2024, les Bleus avaient notamment pu compter sur le renfort d'Antoine Dupont, qui avait excelé dans cette discipline. Un exemple qui pourrait ainsi influencer d'autres stars du rugby à 15 de se lancer dans le rugby à 7 pour les Jeux Olympiques aux Etats-Unis. Cela pourrait-il notamment être le cas de Matthieu Jalibert ?

« A coup sûr un excellent joueur de rugby à 7 » Demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France, Matthieu Jalibert est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de rugby à 15 du monde. Quid de son niveau à 7 ? Pour Sud Ouest, Julien Antonin, entraîneur des U18 du CABBG 15 et 7, et ancien entraîneur de France Développement à 7, a confié : « Matthieu, on l’a eu en cadets. Par sa lecture du jeu, sa vitesse, sa qualité technique, sa capacité à bien faire jouer les autres, c’est à coup sûr un excellent joueur de rugby à 7 ».