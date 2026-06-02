Top 14 - Stade Toulousain : Enfin une bonne nouvelle pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Touché aux ischios-jambiers depuis la mi-mai, Antoine Dupont n’est toujours pas revenu à la compétition et a une nouvelle fois raté un match, avec la réception du LOU. Certains se demandent même si on le reverra avant les demi-finales, pour lesquelles son club du Stade Toulousain s’est qualifié directement.

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Le demi de mêlée de 29 ans avait déjà montré quelques signes inquiétants avec le XV de France, lors du dernier 6 Nations. Et ça ne s’est pas vraiment arrangé après son retour au Stade Toulousain, avec une élimination en quart de finale de la Champions Cup.

« Ce n'est pas très grave » On pensait que tout était rentré dans l’ordre le 9 mai dernier, avec une très grosse prestation sur la pelouse du RCT lors de la 23e journée de Top 14. Mais voilà que Dupont a disparu, avec une blessure qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler. Car lors de ses vacances, la star du rugby français a été aperçu sur le tapis rouge du Festival de Cannes et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la polémique éclate sur les réseaux sociaux. Interrogé sur sa date de retour après le match contre le LOU, le Stade Toulousain a expliqué vouloir prendre ses précautions. « Il y a toujours des petites délicatesses musculaires, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça » a récemment expliqué Laurent Thuéry, coach de la défense toulousaine. « Ce n'est pas très grave, mais suffisamment pour ne pas être complètement apte ce week-end ».