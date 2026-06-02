Mercato - PSG : Bradley Barcola va refuser un contrat en or ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'amour ne durera que trois ans entre le PSG et Bradley Barcola ? Quand bien même la tendance est à un potentiel départ vers la Premier League et Liverpool, l'ailier français du Paris Saint-Germain ne devrait pas pour autant plier bagage. Le journaliste du Parisien Laurent Perrin assure que la séparation n'est certainement pas à l'ordre du jour.

Le Paris Saint-Germain s'est assis sur le toit de l'Europe pour une deuxième fois consécutive. Après l'Inter, c'est Arsenal qui s'est incliné face au PSG samedi dernier à Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Une fois de plus, Bradley Barcola n'a pas été aligné par Luis Enrique dans le trio d'attaque de cette finale de Ligue des champions comme ce fut le cas à Munich. En parallèle, les négociations pour sa prolongation de contrat, le sien courant jusqu'en juin 2028, n'avancent pas avec les dirigeants du PSG. Lorsque leurs homologues de Liverpool s'intéressent gardent un œil avisé sur sa situation. Un intérêt ne rendant pas insensible Barcola comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 10 mai dernier.

«Liverpool, le Barça ou le Bayern sont prêts à lui faire un pont d'or, mais les discussions pour prolonger son contrat au-delà de 2028 vont reprendre» Néanmoins, malgré un éventuel pont d'or de Liverpool ou même du Bayern Munich pour Bradley Barcola, l'international français ne devrait pas bouger. « Je ne vois pas pourquoi Barcola partirait. On sait que d'immenses clubs comme Liverpool, le Barça ou le Bayern sont prêts à lui faire un pont d'or, mais les discussions pour prolonger son contrat au-delà de 2028 vont reprendre. Le PSG souhaite le conserver, c'est un joueur extrêmement important, le meilleur de la première partie de saison ». a confié Laurent Perrin à l'occasion d'une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale.