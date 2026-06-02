«Si un jour ils l’appellent...» : Voici la seule équipe qui pourrait convaincre Luis Enrique de quitter le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe. Bis repetita après son sacre à Munich l'année dernière contre l'Inter (5-0). Arsenal a cédé face au Paris Saint-Germain (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Luis Enrique a été l'un des artisans de ce nouveau succès, mais sera-t-il aux commandes pour ceux de l'avenir ? Samir Nasri a tranché en évoquant la seule destination possible pour Enrique en cas de départ du PSG.

Comme Ousmane Dembélé, Luis Enrique vient de boucler sa troisième saison au Paris Saint-Germain. Contrairement au Ballon d'or 2025, l'entraîneur espagnol se serait déjà mis d'accord avec Luis Campos et la direction parisienne pour rallonger son engagement contractuel courant jusqu'en juin 2027. Désormais, la mission d'Enrique s'étend à 2030, permettant aux parties concernées de pouvoir continuer à bâtir pour rêver plus grand.

«Je me dis peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut essayer d'en remporter une ailleurs» Mais après avoir soulevé deux Ligues des champions avec le PSG, Luis Enrique pourrait commencer à ressentir des envies d'ailleurs le gagner du point de vue de Laure Boulleau. « Si Luis Enrique peut se dire qu'il a tout fait et qu'il peut partir faire autre chose ? On ne peut pas l'empêcher d'avoir un nouveau projet. Quand tu gagnes tout, il faut retrouver cette motivation chaque année. Je me mets à sa place, tu te répètes et tu te dis que tu peux peut-être aller le faire ailleurs. Je ne dis pas qu'il va partir, je me dis peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut essayer d'en remporter une ailleurs. Ne pas tomber dans une routine quoi. Mais je pense qu'il veut rester encore quelque temps ».