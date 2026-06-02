«Si un jour ils l’appellent...» : Voici la seule équipe qui pourrait convaincre Luis Enrique de quitter le PSG

Le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe. Bis repetita après son sacre à Munich l'année dernière contre l'Inter (5-0). Arsenal a cédé face au Paris Saint-Germain (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Luis Enrique a été l'un des artisans de ce nouveau succès, mais sera-t-il aux commandes pour ceux de l'avenir ? Samir Nasri a tranché en évoquant la seule destination possible pour Enrique en cas de départ du PSG.
Comme Ousmane Dembélé, Luis Enrique vient de boucler sa troisième saison au Paris Saint-Germain. Contrairement au Ballon d'or 2025, l'entraîneur espagnol se serait déjà mis d'accord avec Luis Campos et la direction parisienne pour rallonger son engagement contractuel courant jusqu'en juin 2027. Désormais, la mission d'Enrique s'étend à 2030, permettant aux parties concernées de pouvoir continuer à bâtir pour rêver plus grand.
«Je me dis peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut essayer d'en remporter une ailleurs»
Mais après avoir soulevé deux Ligues des champions avec le PSG, Luis Enrique pourrait commencer à ressentir des envies d'ailleurs le gagner du point de vue de Laure Boulleau. « Si Luis Enrique peut se dire qu'il a tout fait et qu'il peut partir faire autre chose ? On ne peut pas l'empêcher d'avoir un nouveau projet. Quand tu gagnes tout, il faut retrouver cette motivation chaque année. Je me mets à sa place, tu te répètes et tu te dis que tu peux peut-être aller le faire ailleurs. Je ne dis pas qu'il va partir, je me dis peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut essayer d'en remporter une ailleurs. Ne pas tomber dans une routine quoi. Mais je pense qu'il veut rester encore quelque temps ».
«Je ne vois Luis Enrique partir que si c'est le Barça qui l'appelle»
Egalement présent autour de la table des journalistes et consultants du Canal Football Club, Samir Nasri s'est mouillé sur les antennes de Canal+. Sans un appel du FC Barcelone, Luis Enrique ira au bout avec le PSG avant de prendre sa retraite évoquée par le principal intéressé d'ici quatre ou cinq ans. « Un départ de Luis Enrique après ce succès ? Si un jour le Barça l'appelle, vu que c'est son club de coeur, il peut se dire : 'j'ai envie de retourner là-bas". La direction, son entente avec Luis Campos, il est bien pour l'instant. Je ne vois Luis Enrique partir que si c'est le Barça qui l'appelle ».