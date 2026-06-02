Mercato : Le PSG cible un nouveau crack français et c'est validé, «l’idée est séduisante»

Au cours des dernières années, le PSG a affirmé sa volonté de vouloir recruter des jeunes joueurs très prometteurs. Mais le club parisien souhaite également recruter des joueurs français. Après Bradley Barcola, Désiré Doué, ou encore plus récemment Lucas Chevalier, Paris pourrait finaliser l’arrivée d’un nouveau crack français en la personne d’Eli Junior Kroupi.
Le mercato estival du PSG risque d’être plutôt animé. Après avoir réussi l’exploit de remporter une seconde Ligue des Champions consécutive, le club de la capitale a déjà commencé à avancer sur certaines pistes de recrutement. Il y a peu, plusieurs médias ont révélé l’intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi. Formé au FC Lorient, l’attaquant de 19 ans est l’une des grandes révélations de Premier League avec Bournemouth.
Le PSG lorgne Kroupi
Après les signatures de Bradley Barcola en 2023, de Désiré Doué en 2024, ou encore de Lucas Chevalier en 2025, le PSG s’attaque de nouveau au recrutement de joueurs français et prometteurs. Si Bournemouth pourrait se montrer dur en affaires, nul doute que le club de la capitale aura des arguments de taille à présenter à Eli Kroupi pour sa signature. Pour le journaliste Laurent Perrin, il s’agit là d’une bonne idée concernant le recrutement estival du PSG.
« L'idée est séduisante : il est jeune, efficace, français, spectaculaire, polyvalent »
« L'idée est séduisante : il est jeune, efficace, français, spectaculaire, polyvalent… Voilà beaucoup de qualités qui peuvent plaire à Luis Enrique. Je pense qu'il a celles pour jouer faux 9 à la place de Dembélé. Il a 19 ans, donc une marge de progression importante, surtout s'il travaille avec Luis Enrique. Le site Transfermarkt l'estime à 40 M€, je ne dirais pas que c'est une bonne affaire, mais c'est un coup qui mérite d'être tenté. Le PSG pourrait avoir des regrets en le voyant enfiler le maillot d'un autre club. Mais attention, il y a de la concurrence et Bournemouth est très dur en affaires. Luis Campos aussi », a ainsi indiqué le journaliste en répondant à des lecteurs du Parisien ce lundi.