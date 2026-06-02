Mercato : Le PSG cible un nouveau crack français et c'est validé, «l’idée est séduisante»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a affirmé sa volonté de vouloir recruter des jeunes joueurs très prometteurs. Mais le club parisien souhaite également recruter des joueurs français. Après Bradley Barcola, Désiré Doué, ou encore plus récemment Lucas Chevalier, Paris pourrait finaliser l’arrivée d’un nouveau crack français en la personne d’Eli Junior Kroupi.

Le mercato estival du PSG risque d’être plutôt animé. Après avoir réussi l’exploit de remporter une seconde Ligue des Champions consécutive, le club de la capitale a déjà commencé à avancer sur certaines pistes de recrutement. Il y a peu, plusieurs médias ont révélé l’intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi. Formé au FC Lorient, l’attaquant de 19 ans est l’une des grandes révélations de Premier League avec Bournemouth.

Le PSG lorgne Kroupi Après les signatures de Bradley Barcola en 2023, de Désiré Doué en 2024, ou encore de Lucas Chevalier en 2025, le PSG s’attaque de nouveau au recrutement de joueurs français et prometteurs. Si Bournemouth pourrait se montrer dur en affaires, nul doute que le club de la capitale aura des arguments de taille à présenter à Eli Kroupi pour sa signature. Pour le journaliste Laurent Perrin, il s’agit là d’une bonne idée concernant le recrutement estival du PSG.