PSG - Ligue des Champions : La promesse d’Ousmane Dembélé à Roland-Garros

Axel Cornic

Les festivités autour de la deuxième Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, ne sont toujours pas terminées. Ce lundi, deux jours après la finale remportée contre Arsenal, quatre stars du club parisien ont en effet été accueillies à Roland-Garros, sur le court Philippe-Chatrier. Parmi elles Ousmane Dembélé, qui était déjà venu l’année dernière, après la première victoire en Ligue des Champions.

Un doublé, ça se savoure. Si les accidents survenus dans la nuit de samedi à dimanche dernier ont beaucoup fait parler, la joie des supporters du PSG continue de s’exprimer. Et ça ne devrait pas s’arrêter-là, avec un nouvel été magique qui s’annonce du côté de Paris avant le début de la saison prochaine.

Doué, Dembélé, Barcola et Zaïre-Emery à Roland-Garros L’évènement dépasse largement les frontières du football et on l’a vu ce lundi, puisque quatre des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions samedi dernier contre Arsenal, étaient à Roland-Garros. On a ainsi d’abord vu Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery arriver sur le court Philippe-Chatrier avec une première Ligue des Champions, suivie de la deuxième, portée par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ce dernier ne devait pas être dépaysé, puisque l’année dernière il avait présenté seul le premier trophée remporté par le PSG.