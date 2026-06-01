Signature de Luis Enrique : C’est imminent au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant tout juste remporté sa deuxième Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique devrait prochainement prolonger à Paris. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien espagnol de 56 ans va signer un nouveau bail portant jusqu’en 2030, et ce de manière imminente.

En remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive samedi soir avec le PSG face à Arsenal, Luis Enrique est un peu plus entré dans la légende du club parisien. Avec un 12ème trophée remporté, le coach espagnol, arrivé en juillet 2023 sur le banc du club de la capitale, en a également profité pour devenir l’entraîneur le plus titré de l’histoire du PSG devant Laurent Blanc (11 titres). Clairement, l’histoire d’amour entre Luis Enrique et Paris est totale, et surtout, ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

La prolongation de Luis Enrique est imminente Car pour rappel, Luis Enrique est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, et n’a donc plus qu’un an de contrat. Cependant, et comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano ce lundi, l’Asturien va très prochainement signer un nouveau bail avec le club francilien. Ce dernier devrait réussir à lier Luis Enrique jusqu’en juin 2030 avec le PSG. De bon augure pour l’avenir, même si récemment, le coach de 56 ans affirmait ne pas vouloir prendre sa retraite trop tard.