PSG - Ligue des Champions : «Il peut essayer d'en remporter une ailleurs», Laure Boulleau imagine un départ de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Tombeur d'Arsenal ce samedi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remporté une deuxième Ligue des Champions de suite. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Luis Enrique pourrait partir dès cet été pour se lancer un nouveau défi. Du moins, c'est ce que pense Laure Boulleau.

Tombeur de l'Inter le 31 mai 2025, le PSG avait remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Et ce samedi, les hommes de Luis Enrique ont réalisé le back to back. En battant Arsenal en finale, le PSG a été sacré pour la deuxième fois de suite. Après un tel exploit, Laure Boulleau estime que Luis Enrique pourrait changer d'air cet été pour tenter de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles avec une autre équipe ; l'ayant déjà remporté avec le FC Barcelone en 2015. Pour rappel, Luis Enrique est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.

«Tu peux peut-être aller le faire ailleurs» « Si Luis Enrique peut se dire qu'il a tout fait et qu'il peut partir faire autre chose ? On ne peut pas l'empêcher d'avoir un nouveau projet. Quand tu gagnes tout, il faut retrouver cette motivation chaque année. Je me mets à sa place, tu te répètes et tu te dis que tu peux peut-être aller le faire ailleurs. Je ne dis pas qu'il va partir, je me dis peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut essayer d'en remporter une ailleurs. Ne pas tomber dans une routine quoi. Mais je pense qu'il veut rester encore quelque temps », a estimé Laure Boulleau, présente dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir.