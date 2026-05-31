PSG - Ligue des Champions : «Vous nous avez fait vibrer» : L'annonce historique d'Emmanuel Macron !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG a remporté une deuxième Ligue des Champions de suite. En effet, les hommes de Luis Enrique ont battu Arsenal à Budapest, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Ayant accueilli la délégation du PSG à l'Elysée ce dimanche soir, Emmanuel Macron s'est totalement enflammé pour son back to back.

Après le premier sacre de son histoire le 31 mai 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a réalisé le back to back ce samedi. En effet, les hommes de Luis Enrique ont battu les Gunners d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4-3). Pour féliciter la délégation du PSG, Emmanuel Macron l'a accueilli à l'Elysée ce dimanche soir.

«La France a fait en deux ans ce qu'elle n'avait pas fait en 70 ans de foot» « Vous nous avez fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. L'année dernière, ça avait été franc, massif. Vous avez été la chercher. On a vibré au-delà des 120 minutes. Quelle équipe ! Hier, grâce au PSG, la France a fait en deux ans ce qu'elle n'avait pas fait en 70 ans de foot avec deux titres. Merci pour ça. Le PSG est rentré dans la très grande ligue en réalisant le back-to-back. C'est immense, c'est énorme. C'est la fierté du PSG, de Paris, de la France toute entière », s'est enflammé Emmanuel Macron, le président de la République, avant d'en rajouter une couche.