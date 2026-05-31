PSG : Bertrand Latour dénonce une fake news sur la prime de victoire en Ligue des champions, «elle sera bien supérieure»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a une fois de plus rédigé une belle page de son histoire européenne. Avec le même chef d'orchestre qu'est Luis Enrique, le même capitaine du navire en la personne de Marquinhos, presque le même groupe victorieux à Munich l'année dernière, ils ont remis ça à Budapest samedi contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Résultat ? Une prime de victoire sera allouée à chaque joueur à parts égales. Mais il se trouve qu'elle sera plus alléchante que le million d'euros évoqué dans la presse.

Avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions samedi à 18h à la Puskas Arena entre le PSG et Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), L'Equipe divulguait une information de nature économique. En cas de victoire du Paris Saint-Germain, les joueurs, tous sans exception et de manière tout à fait égale, disposeraient d'une prime d'1M€. Cependant, le quotidien sportif aurait fait fausse route d'après Canal+.

«Chaque joueur de l'effectif, quelque soit son temps de jeu dans cette campagne européenne, aura la même prime partagée» A l'occasion de la diffusion du Canal Football Club ce dimanche, Hervé Mathoux a confirmé la transmission d'une prime de victoire à l'ensemble du vestiaire du Paris Saint-Germain. « Chaque joueur de l'effectif, quelque soit son temps de jeu dans cette campagne européenne, aura la même prime partagée quelque soit le temps qu'ils ont disputé dans cette Ligue des champions ».