PSG : Bertrand Latour dénonce une fake news sur la prime de victoire en Ligue des champions, «elle sera bien supérieure»

Le Paris Saint-Germain a une fois de plus rédigé une belle page de son histoire européenne. Avec le même chef d'orchestre qu'est Luis Enrique, le même capitaine du navire en la personne de Marquinhos, presque le même groupe victorieux à Munich l'année dernière, ils ont remis ça à Budapest samedi contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Résultat ? Une prime de victoire sera allouée à chaque joueur à parts égales. Mais il se trouve qu'elle sera plus alléchante que le million d'euros évoqué dans la presse.
Avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions samedi à 18h à la Puskas Arena entre le PSG et Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), L'Equipe divulguait une information de nature économique. En cas de victoire du Paris Saint-Germain, les joueurs, tous sans exception et de manière tout à fait égale, disposeraient d'une prime d'1M€. Cependant, le quotidien sportif aurait fait fausse route d'après Canal+.
«Chaque joueur de l'effectif, quelque soit son temps de jeu dans cette campagne européenne, aura la même prime partagée»
A l'occasion de la diffusion du Canal Football Club ce dimanche, Hervé Mathoux a confirmé la transmission d'une prime de victoire à l'ensemble du vestiaire du Paris Saint-Germain. « Chaque joueur de l'effectif, quelque soit son temps de jeu dans cette campagne européenne, aura la même prime partagée quelque soit le temps qu'ils ont disputé dans cette Ligue des champions ».
«C'est bien au-delà»
Le journaliste Bertrand Latour a alors pris la parole en rectifiant un point sur le montant de cette prime. Elle serait plus importante économiquement parlant que les 1M€ pour chaque joueur évoqués par L'Equipe, la recette dépasserait le million. « Et elle sera bien supérieure à 1M€, qui était le chiffre qui était sorti. C'est bien au-delà. Donc ça vaut le coup de la gagner pour l'amour du maillot et de l'argent. Les joueurs en plus de ça en reverse une partie aux kinés etc. Ils ne sont pas obligés et c'est bien de le souligner ». Un joli pactole pour récompenser les soldats de Luis Enrique qui font chavirer les cœurs des supporters du Paris Saint-Germain.