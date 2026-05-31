Transfert de Julian Alvarez : La demande du PSG pour éviter des tensions à Paris !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour recruter l'international argentin. Pour éviter des tensions à Paris, la direction du club rouge et bleu aurait fait une demande au clan Julian Alvarez.

Etincelant sous les couleurs de Manchester City lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez a alarmé la direction du PSG. Conscient que l'attaquant argentin était barré par la concurrence d'Erling Haaland, le club de la capitale s'est jeté sur lui. Toutefois, le joueur de 26 ans a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant conclu un accord à hauteur de 75M€ avec les Citizens.

Le PSG a demandé au clan Alvarez de reporter les négociations Malgré son échec pour le recrutement de Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG serait revenu à la charge. Si l'international argentin est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Luis Campos tenterait tout de même de le recruter cet été. Et le conseiller football du PSG serait contrait de se frotter à la direction du FC Barcelone, également déterminée à recruter Julian Alvarez. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club parisien aurait déjà approché l'agent du joueur.