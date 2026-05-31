Transfert de Julian Alvarez : La demande du PSG pour éviter des tensions à Paris !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour recruter l'international argentin. Pour éviter des tensions à Paris, la direction du club rouge et bleu aurait fait une demande au clan Julian Alvarez.
Etincelant sous les couleurs de Manchester City lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez a alarmé la direction du PSG. Conscient que l'attaquant argentin était barré par la concurrence d'Erling Haaland, le club de la capitale s'est jeté sur lui. Toutefois, le joueur de 26 ans a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant conclu un accord à hauteur de 75M€ avec les Citizens.
Le PSG a demandé au clan Alvarez de reporter les négociations
Malgré son échec pour le recrutement de Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG serait revenu à la charge. Si l'international argentin est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Luis Campos tenterait tout de même de le recruter cet été. Et le conseiller football du PSG serait contrait de se frotter à la direction du FC Barcelone, également déterminée à recruter Julian Alvarez. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club parisien aurait déjà approché l'agent du joueur.
Le PSG était focus sur la finale de la Ligue des Champions
Selon les informations de SPORT, la direction sportive du PSG aurait rencontré Fernando Hidalgo pour lui faire part de son intérêt pour Julian Alvarez. A en croire le média espagnol, les Parisiens auraient également demandé à l'agent de l'Argentin de reporter les négociations officielles, et ce, pour qu'elles aient lieu après la finale de la Ligue des Champions. Le PSG ayant souhaité aborder le rendez-vous face à Arsenal sans qu'il y a ait de rumeurs de transferts. Une manière d'éviter des tensions internes susceptibles de perturber la préparation du match le plus important de la saison. Cette décision a porté ses fruits, puisque le PSG a été sacré en C1 ce samedi. Reste à savoir si le club de la capitale finira par recruter Julian Alvarez cet été.