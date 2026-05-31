Mercato : Annoncé au PSG, Ibrahima Konaté fait ses adieux à Liverpool !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ibrahima Konaté va quitter Liverpool librement et gratuitement cet été. Alors que les Reds ont officialisé son départ, l'international français a fait ses adieux sur les réseaux sociaux. Reste à savoir s'il posera ses valises au PSG à l'intersaison.

Transféré à Liverpool le 1er juillet 2021, Ibrahima Konaté a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Alors qu'il ne va pas prolonger, le défenseur central de 27 ans est sur le point de quitter les Reds librement et gratuitement. En effet, Liverpool a officialisé le départ d'Ibrahima Konaté, qui a fait ses adieux sur son compte X.

«Représenter ce club a été un honneur» « Cher Liverpool. Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais changé. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce badge », a écrit Ibrahima Konaté, avant d'en rajouter une couche.