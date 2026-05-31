Mercato - PSG : Joao Neves annonce déjà son souhait pour son avenir

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois écrit une page importante de son histoire, en remportant la Ligue des Champions ce samedi face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). L’occasion pour João Neves d’envoyer un message important à ses dirigeants, lui qui est arrivé en 2024 et dont le contrat se termine en juin 2029.

Ce fut dur, mais Paris l’a fait. Mené dès le début de la rencontre par Arsenal, le PSG s’est arraché pour revenir en cette finale de Ligue des Champions et s’imposer aux tirs aux buts. Comme souvent cette saison, João Neves a une nouvelle fois été l’un des meilleurs sur le terrain, même si c’est son coéquipier Vitinha qui a eu le trophée d’homme du match.

« C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, j'aime tout ! » Le milieu de 21 ans était particulièrement heureux après cette nouvelle victoire du PSG et il l’a fait savoir au micro de M6. « Ce n'est même pas la victoire qui me fait plaisir, mais de jouer avec de tels coéquipiers, ce staff et cette direction. C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, j'aime tout ! » a déclaré João Neves, qui ces dernières semaines a notamment été lié à un transfert vers le Real Madrid. « Cette année, c'était différent. C'était plus physique, plus difficile, on a dû défendre notre titre. On est dans l'histoire du PSG, on est tous contents ! ».