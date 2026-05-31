Ibrahima Konaté : Ça discute pour une signature au PSG ?

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde année consécutive, le PSG peut désormais se pencher sur son mercato estival. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services d’Ibrahima Konaté. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre le défenseur central de 27 ans et les Rouge-et-Bleu pour une éventuelle signature.

Ce samedi, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale s’est imposé aux tirs au but face à Arsenal sur la pelouse de Budapest. Désormais, les dirigeants parisiens vont pouvoir se concentrer pleinement sur leur recrutement estival. Les Rouge-et-Bleu pourraient notamment saisir une excellente opportunité sur le mercato avec Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool, le défenseur de 27 ans serait sur le départ. Et son profil intéresserait les doubles champions d’Europe.

Contacts établis entre le PSG et Konaté ? D’après les informations de TEAMtalk, des contacts auraient même déjà eu lieu entre le PSG et Ibrahima Konaté au sujet d’une éventuelle signature. Le clan de l’international français explorerait toutes les possibilités sur le marché des transferts en cas de départ libre de Liverpool. Le Bayern Munich et le FC Barcelone auraient également été sondés. En revanche, Chelsea se serait retiré de la course et n’aurait l’intention de faire aucune offre sur ce dossier.