Ibrahima Konaté au PSG : C’est déjà validé sur La Chaîne L’Equipe

Pierrick Levallet

Le PSG va très certainement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale surveillerait les situations de plusieurs joueurs, dont Ibrahima Konaté. L’international français arrive en fin de contrat avec Liverpool et semble sur le départ. Une éventuelle arrivée du défenseur de 27 ans chez les Rouge-et-Bleu a en tout cas été validée sur La Chaîne L’Equipe.

Le PSG risque de se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts pour se renforcer. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté. L’international français voit son contrat à Liverpool expirer en juin prochain, et la tendance ne semble plus vraiment à une prolongation. Une possible arrivée du défenseur central de 27 ans a en tout cas été validée sur La Chaîne L’Equipe.

«Ce serait une bonne idée» « Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée » a expliqué le journaliste Karim Bennani dans L’Equipe de Greg.