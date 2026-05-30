Julian Alvarez : Le transfert de «rêve» qui va plomber une grosse opération du PSG ?

Pierrick Levallet

Dans l’optique de se renforcer cet été, le PSG aurait des vues sur Julian Alvarez sur le mercato. Le club de la capitale envisagerait même d’inclure Gonçalo Ramos dans l’opération pour convaincre l’Atlético de Madrid. Seulement, ce deal pourrait tomber à l’eau puisque Julian Alvarez voudrait réaliser son rêve de porter le maillot... du FC Barcelone !

Le mercato promet d’être assez animé du côté du PSG cet été. Afin de se renforcer dans plusieurs secteurs, le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Julian Alvarez, qui semble sur le départ du côté de l’Atlético de Madrid. Les Rouge-et-Bleu prépareraient même une grosse opération pour convaincre les Colchoneros. Seulement, ce deal pourrait tomber à l’eau.

Julian Alvarez rêve du FC Barcelone D’après les informations de TEAMtalk, le PSG envisageait d’inclure Gonçalo Ramos dans le deal pour Julian Alvarez. Seulement, les représentants du champion du monde 2022 auraient contacté les pensionnaires de la Ligue 1 lors des 48 dernières heures pour les avertir que leurs efforts étaient désormais dirigés vers un transfert au FC Barcelone. L’international argentin serait pleinement focalisé sur son « rêve » de porter le maillot catalan. Son clan ferait donc tout son possible pour que cela devienne une réalité.