«Jürgen Klopp serait l'entraîneur idéal», c'est mission impossible pour le Real Madrid !

Amadou Diawara

Comme l'a avoué Florentino Pérez, il a deux noms en tête, dont José Mourinho, pour la succession d'Alvaro Arbeloa. Interrogé sur ce dossier, Iván Helguera a estimé que le choix idéal était Jürgen Klopp. Toutefois, l'ancien coach de Liverpool ne souhaiterait pas retrouver un banc.

Pour la saison prochaine, Florentino Pérez a décidé de se séparer d'Alvaro Arbeloa. Au travail pour lui dénicher un successeur, le président du Real Madrid a avoué qu'il avait deux pistes en tête. « J’y réfléchis (concernant le futur coach, ndlr). Ai-je un nom en tête ? Deux. José Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé », a reconnu Florentino Pérez lors d'un entretien accordé à TVE.

«Je ne crois pas qu’il souhaite revenir sur un banc» Interrogé par Flashscore Espagne, Iván Helguera a pris position sur l'après-Arbeloa. Selon l'ancien défenseur du Real Madrid, José Mourinho n'est pas la bonne pioche aujourd'hui. « José Mourinho a été un immense entraîneur. Il l’a démontré partout où il est passé. Mais cela fait de très nombreuses années qu’il n’entraîne plus au plus haut niveau. C’est ce qui m’inquiète. Et on attendrait de lui qu’il apporte de la fermeté. Je ne pense pas que l’arrivée de Mourinho signifierait forcément une gestion plus dure au Real Madrid. Il faut simplement bien gérer le groupe. Je ne sais pas si c’est la bonne solution aujourd’hui », a jugé Iván Helguera, avant de militer pour la signature de Jürgen Klopp.