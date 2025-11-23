Mbappé libéré par les Bleus : La folle théorie sur Florentino Pérez révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette trêve internationale, Kylian Mbappé a de nouveau déclenché la polémique. En effet, après la rencontre de l’équipe de France face à l’Ukraine, le joueur du Real Madrid a été dispensé du voyage en Azerbaïdjan. Alors qu’une douleur à la cheville était évoquée, certains en doutent et estiment que Didier Deschamps aurait reçu une pression de Florentino Pérez, président merengue.

Evoquant une douleur à la cheville, Kylian Mbappé a été dispensé du voyage en Azerbaïdjan avec les Bleus. Mais le capitaine français était-il réellement blessé ? Un voyage de Mbappé à Dubaï a fait polémique et c’est ainsi qu’on a évoqué une blessure diplomatique de la part de l’attaquant du Real Madrid.

« Florentino Pérez a appelé notre cher DD… » Pourquoi l’équipe de France a-t-elle donc accordé ce passe-droit à Kylian Mbappé ? Grégory Sertic a peut-être une idée. Ainsi, sur le plateau du Late Football Club, l’ancien joueur professionnel a évoqué l’idée d’un coup de pression de Florentino Pérez : « Moi je pense qu’il y a une certaine pression du Real Madrid. J’en suis persuadé que Florentino Pérez a appelé notre cher DD en disant le petit tu ne le fais pas partir. J’en suis persuadé ».