Mbappé libéré par les Bleus : La folle théorie sur Florentino Pérez révélée !

En cette trêve internationale, Kylian Mbappé a de nouveau déclenché la polémique. En effet, après la rencontre de l’équipe de France face à l’Ukraine, le joueur du Real Madrid a été dispensé du voyage en Azerbaïdjan. Alors qu’une douleur à la cheville était évoquée, certains en doutent et estiment que Didier Deschamps aurait reçu une pression de Florentino Pérez, président merengue.
Evoquant une douleur à la cheville, Kylian Mbappé a été dispensé du voyage en Azerbaïdjan avec les Bleus. Mais le capitaine français était-il réellement blessé ? Un voyage de Mbappé à Dubaï a fait polémique et c’est ainsi qu’on a évoqué une blessure diplomatique de la part de l’attaquant du Real Madrid.
« Florentino Pérez a appelé notre cher DD… »
Pourquoi l’équipe de France a-t-elle donc accordé ce passe-droit à Kylian Mbappé ? Grégory Sertic a peut-être une idée. Ainsi, sur le plateau du Late Football Club, l’ancien joueur professionnel a évoqué l’idée d’un coup de pression de Florentino Pérez : « Moi je pense qu’il y a une certaine pression du Real Madrid. J’en suis persuadé que Florentino Pérez a appelé notre cher DD en disant le petit tu ne le fais pas partir. J’en suis persuadé ».
« Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville »
Du côté de la Fédération Française de Football, on s’est justifié d’avoir libéré Kylian Mbappé. En effet, Philippe Diallo, président de la FFF, a fait savoir : « Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville. Du fait qu'il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n'avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui ».