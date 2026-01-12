PSG : C'est terminé pour Lucas Chevalier !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Chevalier a enfin lancé sa carrière au PSG ? Après des débuts plutôt encourageants en Supercoupe d'Europe, la recrue à 40M€ hors bonus a connu des moments difficiles et notamment contre l'OM en septembre dernier en Ligue 1 (0-1). Contre le rival marseillais lors du Trophée des champions jeudi, Chevalier a rectifié le tir au point où Kevin Trapp et d'autres observateurs évoquent la fin de son calvaire au PSG.

La première moitié de saison de Lucas Chevalier en tant que recrue du PSG a été synonyme de montagnes russes tant le gardien de l'équipe de France a connu des hauts et des bas dans les buts parisiens. Critiqué et même remplacé par Matvey Safonov pendant plusieurs matchs en décembre, le Chevalier plein d'assurance que l'on connaissait au LOSC semble être de retour.

«Arriver après un gardien comme ça, ça fait parler» C'est en effet le constat dressé par Kevin Trapp. Adversaire du PSG lundi soir en 1/16ème de finale de Coupe de France, l'ex-portier du club rouge et bleu (2015-2019) ne connaît que trop bien la concurrence à ce poste en tant que joueur du Paris Saint-Germain. D'autant plus que le fait de remplacer Gianluigi Donnarumma n'a ajouté que de la difficulté à la tâche déjà délicate d'adaptation de Lucas Chevalier. « Vu l’histoire avec Donnarumma qui était très important, arriver après un gardien comme ça, ça fait parler ».