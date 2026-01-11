Luis Enrique dit stop : L’annonce cash au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir remporté le Trophée des Champions cette semaine, le PSG est déjà de retour aux affaires ce lundi avec la réception du Paris FC en Coupe de France. Après un choc face à l’OM s’étant terminé au tirs aux but, Luis Enrique aimerait que son équipe termine rapidement le travail. Explications.

Ce jeudi soir, le PSG a tremblé face à l’OM. Le club parisien a remporté le Trophée des Champions à l’issue d’une séance de tirs au but, mais s’est vu bousculé par une formation marseillaise bien en place. Ce lundi soir au Parc des Princes, le PSG accueille le Paris FC à l’occasion de la Coupe de France.

Ramos titulaire Un remake du match de Ligue 1 remporté par les hommes de Luis Enrique (2-1) dimanche dernier. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait procéder à quelques changements au sein de son onze de départ avec Gonçalo Ramos titulaire en pointe notamment. Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi devraient être titularisés en défense, tandis que Senny Mayulu et Bradley Barcola devraient également intégrer le onze de départ.