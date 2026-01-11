Achraf Hakimi : Le PSG annonce la fin !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville le 4 novembre, Achraf Hakimi a réussi son pari de disputer la CAN 2025. Entré en jeu contre la Zambie (le 29 décembre), le latéral droit du Maroc et du PSG a retrouvé une place de titulaire face à la Tanzanie (le 4 janvier). Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Luis Enrique a annoncé que le calvaire d'Achraf Hakimi était terminé.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu le 4 novembre dernier au Parc des Princes, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Déterminé à disputer la CAN 2025 avec le Maroc, le latéral droit de 27 ans a disputé une véritable course contre-la-montre pour se remettre de sa blessure.

PSG : Le calvaire d'Achraf Hakimi est terminé Convoqué par Walid Regragui pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi a lancé sa compétition lors de la troisième journée de la phase de groupes. En effet, le numéro 2 du Maroc et du PSG est entré en jeu face à la Zambie (le 29 décembre). Et lors des deux matchs suivants (huitième de finale contre la Tanzanie le 4 janvier et quart de finale face au Cameroun ce vendredi), Achraf Hakimi était titulaire.