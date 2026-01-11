Transfert d'Ousmane Dembélé : Le PSG lâche une réponse en direct !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé négocie une prolongation avec sa direction depuis de longs mois. Toutefois, les deux parties peinent à trouver un accord sur le plan financier. Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur l'avenir de son numéro 10.

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour arracher l'attaquant français de 28 ans au FC Barcelone.

PSG : Luis Enrique balaye une question sur Dembélé Lors de son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, l'écurie rouge et bleu négocierait une prolongation avec lui depuis plusieurs mois. Toutefois, le clan Dembélé et la direction du PSG n'arriveraient pas à trouver un accord sur le plan financier.