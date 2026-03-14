Mercato - PSG : La coup de pression pour son transfert, «je ne reviendrai plus jamais ici»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un an avant le rachat du PSG par le Qatar qui avait été effectué en 2011, un joueur avait fait le forcing auprès de son club afin de pouvoir rallier le Parc des Princes. Ciblé par le PSG depuis plusieurs années, ce milieu de terrain avait fini par obtenir gain de cause au terme d’un gros bras de fer qu’il a raconté dans les moindres détails en interview.

Le PSG était un club attractif avant même le début du projet QSI, et certains joueurs se battaient afin de pouvoir s’engager avec le club de la capitale. Ce fut notamment le cas durant l’été 2010 pour un milieu de terrain qui évoluait du côté de l’OL mais qui avait vu son temps de jeu fondre, et c’est la raison pour laquelle il avait entamé un bras de fer avec la direction du club rhodanien pour pouvoir être transféré au PSG… Ce joueur, c’est Mathieu Bodmer.

«J’ai eu des problèmes avec lui» : Parti du PSG, il balance sur son «enfer» avec l’entraîneur https://t.co/crbBGg4wAR — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« J’ai le PSG » Interrogé il y a quelques mois au podcast Histoires de Foot, Bodmer a livré les coulisses croustillants de son transfert de l’OL vers le PSG en 2010 : « J’ai dit au président Aulas que je ne pouvais plus rester au club pour jouer derrière et qu’il fallait que je parte. Il m’a demandé si j’avais quelque chose, j’ai répondu ‘comme tous les ans. J’ai le PSG’. Ils sont toujours restés en contact avec moi depuis que j’ai onze ans. Au final, je discute avec Antoine Kombouaré, Alain Roche le directeur sportif de l’époque et même le président Robin Leproux. Pour moi ça va se faire rapidement. Il ne me reste qu’un an de contrat, je sais que Lyon ne va pas demander beaucoup, je sais que le PSG est prêt à mettre un petit billet… Mais ça ne se fait pas », a indiqué l’ancien milieu de terrain, qui a fini par perdre patience et mettre un gros coup de pression pour son transfert.