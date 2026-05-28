PSG - Arsenal : Le maire de New York a choisi son camp pour la finale, ça fait parler en NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette année 2026, la Mairie de New York est occupée par un nouveau maire : le députe du parti démocrate Zohran Mamdani. De confession musulmane, le maire a participé à une prière dans un parc de New York avec d'autres fidèles à l'occasion de l'Aïd-el-Kébir en portant une tunique personnalisée d'Arsenal. Ce qui a fait réagir un Français des New York Knicks à quelques heures de la finale de Ligue des champions entre les Gunners et le PSG.

Le 112ème maire de New York est un fan... d'Arsenal ! Zohran Mamdani, en fonction depuis le 1er janvier 2026, n'a jamais caché son affection pour le club du nord de Londres. Lorsque les Gunners ont officiellement mis un terme à une attente de 22 ans la semaine dernière en remportant leur premier championnat d'Angleterre depuis 2004, le membre du parti démocrate américain s'est lâché. « Pendant les derniers jours, je peux vous dire qu'en tant que fan d'Arsenal, j'ai toujours du mal à réaliser le fait que ce soit arrivé. J'ai passé beaucoup d'heures à la fin des journées de travail à regarder des vidéos des supporters qui célébraient devant l'Emirates Stadium. Voir Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, Jurriën Timber en dehors de l'Emirates Stadium jusqu'à 6h du matin en train de célébrer avec les fans, tant de personnes en ville qui sont remplies de joie ».

Le maire de New York Zohran Mamdani a porté un qamis aux couleurs d'Arsenal pendant l'Aïd-el-Kébir Ce mercredi 27 mai, c'était la fête de l'Aïd-el-Kébir. Le maire de New York s'est rendu dans les rues de la ville pour participer à la prière de l'Aïd au Macombs Dam Park aux côtés d'autres fidèles mulsulmans. Le tout, arborant un qamis personnalisé avec les couleurs du deuxième maillot d'Arsenal de cette saison 2025/2026. Une image qui a été considérablement relayée sur les réseaux sociaux et qui n'est pas passée inaperçue dans le vestiaire des New York Knicks. La franchise NBA qualifiée pour les finales des Play-Offs après avoir sweep les Cleveland Cavaliers (4-0) attend avec impatience de connaître son futur adversaire, l'Oklahoma City Thunder menant la finale de la Conférence Ouest contre les San Antonio Spurs sur le score de 3 victoires à 2.