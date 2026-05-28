OM - Grégory Lorenzi a réglé ses problèmes avec l'OGC Nice : «J'ai eu des discussions avec les gens concernés»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de son nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi. Mais avant de choisir Marseille, ce dernier s’était engagé avec l’OGC Nice, à condition que le club se maintienne en Ligue 1. Un litige que le Corse âgé de 42 ans assure avoir réglé avec les personnes concernées.

Attendue depuis plusieurs jours maintenant, la nomination de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif de l’OM a été confirmée ce jeudi soir. Dans un communiqué, le club a officialisé l’arrivée de l’ancien directeur sportif de Brest, où il a passé les 10 dernières années. C’est à L’Équipe qu’il a accordé ses premiers mots, évoquant notamment son litige avec l’OGC Nice.

« J'ai eu des discussions avec les gens concernés » Car, avant de finalement choisir l’OM, Grégory Lorenzi avait donné son accord au Gym, en cas de maintien du club en Ligue 1, opposé à l’ASSE vendredi en barrage retour. Mercredi encore, Nice-Matin remettait en question son arrivée à Marseille, assurant qu’il aurait contacté l’OGC Nice via courrier d’avocat pour négocier la rupture de cet accord, sans réponse des Aiglons. Auprès de L’Équipe, Grégory Lorenzi a pourtant assuré que ce problème était réglé : « J'ai eu des discussions avec les gens concernés. La seule chose importante pour moi, c'est le présent et l'avenir. Je ne regarde que le présent et le futur avec l'OM. »