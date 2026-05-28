«J’espère qu’il restera toute sa vie s’il faut» : Ce souhait fort affiché pour l’avenir de Luis Enrique au PSG

Le Paris Saint-Germain va-t-il remporter une nouvelle Ligue des champions ce samedi ? Pour le rappeur Yorssy, son club de cœur est en mesure de remporter le trophée, une confiance qu’il explique par la présence de Luis Enrique sur le banc de touche. L’artiste révélée par l’émission "Nouvelle Ecole" espère conserver de longues années l’Espagnol.
Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain va tenter de conserver son titre face à Arsenal ce samedi (18h) à Budapest. Parmi les supporters, la confiance est grande, notamment grâce à la présence de Luis Enrique sur le banc de touche, le technicien espagnol ayant rapidement métamorphosé le PSG. Interrogé par RMC, le rappeur Yorssy, supporter parisien, n’a pas tari d’éloges à son égard.
« J’espère que Luis Enrique restera le plus longtemps possible »
« Parce qu’il y a Luis Enrique, a confié l’artiste révélé par l’émission "Nouvelle Ecole" sur Netflix au moment d’expliquer sa confiance pour la finale contre Arsenal. Il donne tellement de confiance aux supporters. J’ai juste un mot à lui dire: merci! Il sait où il veut aller et il le disait depuis le début. Les gens le prenaient pour un fou, certains voulaient le virer, mais c’est lui qui avait raison. J’espère qu’il restera le plus longtemps possible, toute sa vie s’il faut (sourire). Regarde la mentalité qu’ont les joueurs avec lui, comment veux-tu ne pas être confiant avec un entraîneur comme ça? L’image que ce PSG renvoie est quasi parfaite. On ne connaît pas les coulisses, mais on a l’impression que tout se passe bien. Les mentalités sont bonnes. Les footballeurs ont souvent beaucoup d’égo, mais dans cette équipe pas du tout. Tout le monde s’aide, se booste. C’est vraiment une famille et c’est pour ça que ça fonctionne. »
« Avec la vision de Luis Enrique, il nous reste encore de belles saisons »
Luis Enrique a décidément la cote parmi les rappeurs français puisque Rohff, également interrogé par RMC, s’est lui aussi montré très élogieux envers l’entraîneur du PSG. « Avec la vision de Luis Enrique, il nous reste encore de belles saisons. Le mec est investi, on dirait un savant fou du football. Moi, je le vois comme ça. Ce n’est pas Galtier, Tuchel ou les entraîneurs précédents. C’est le coach du peuple. Tu le vois en mode cycliste. Il est super humble. Il sait ce qu’il fait. Il est passionné et dévoué. C’est ça qu’on aime. Ce sera lui le plus difficile à remplacer, c’est certain. Ils ont ramené Messi, Neymar, Zlatan, Di Maria, Mbappé et il a suffi qu’ils changent le coach… Il nous ramène des inconnus et ils servent mieux l’équipe que des stars », a-t-il confié.