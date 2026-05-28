«J’espère qu’il restera toute sa vie s’il faut» : Ce souhait fort affiché pour l’avenir de Luis Enrique au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain va-t-il remporter une nouvelle Ligue des champions ce samedi ? Pour le rappeur Yorssy, son club de cœur est en mesure de remporter le trophée, une confiance qu’il explique par la présence de Luis Enrique sur le banc de touche. L’artiste révélée par l’émission "Nouvelle Ecole" espère conserver de longues années l’Espagnol.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain va tenter de conserver son titre face à Arsenal ce samedi (18h) à Budapest. Parmi les supporters, la confiance est grande, notamment grâce à la présence de Luis Enrique sur le banc de touche, le technicien espagnol ayant rapidement métamorphosé le PSG. Interrogé par RMC, le rappeur Yorssy, supporter parisien, n’a pas tari d’éloges à son égard.

« J’espère que Luis Enrique restera le plus longtemps possible » « Parce qu’il y a Luis Enrique, a confié l’artiste révélé par l’émission "Nouvelle Ecole" sur Netflix au moment d’expliquer sa confiance pour la finale contre Arsenal. Il donne tellement de confiance aux supporters. J’ai juste un mot à lui dire: merci! Il sait où il veut aller et il le disait depuis le début. Les gens le prenaient pour un fou, certains voulaient le virer, mais c’est lui qui avait raison. J’espère qu’il restera le plus longtemps possible, toute sa vie s’il faut (sourire). Regarde la mentalité qu’ont les joueurs avec lui, comment veux-tu ne pas être confiant avec un entraîneur comme ça? L’image que ce PSG renvoie est quasi parfaite. On ne connaît pas les coulisses, mais on a l’impression que tout se passe bien. Les mentalités sont bonnes. Les footballeurs ont souvent beaucoup d’égo, mais dans cette équipe pas du tout. Tout le monde s’aide, se booste. C’est vraiment une famille et c’est pour ça que ça fonctionne. »