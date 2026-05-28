Bruno Genesio à l’OM : La discussion avec un journaliste qui confirme son arrivée imminente ?

Désormais libre, son départ du LOSC ayant été officialisé, Bruno Genesio semble le grand favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Pour Karim Bennani, son arrivée à Marseille devrait se concrétiser et le voir relever ce challenge n’est pas une grande surprise pour le journaliste, qui a eu l’occasion de discuter de ses ambitions avec le technicien français.
Après l’OL, le Stade Rennais et le LOSC, l’OM sera-t-il le prochain club de Bruno Genesio ? Lundi, Lille a officialisé le départ du technicien français âgé de 59 ans au terme de son contrat et ce dernier semble désormais en pole afin de remplacer Habib Beye sur le banc marseillais.
« C’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club »
« Bruno Genesio à l’OM, on y est ou pas ? Oui, on y est je pense. J’avais pu discuter un peu avec lui et c’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club. Est-ce que Marseille est un plus grand club que Lille aujourd’hui ? J’en suis pas sûr par rapport aux résultats. Mais d’un point de vue de club mythique, Marseille c’est quelque chose qui ne se refuse pas », a déclaré Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg. « Là où c’est plus surprenant, lui est très attaché à Lyon, mais bon, il est parti de Lyon depuis pas mal d’années maintenant et ça ne s’est pas bien terminé. Ça donne envie de voir ce que Genesio peut donner dans un club avec une pression comme Marseille car il n’a jamais été confronté à cela. »
« Il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio »
Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM se veut optimiste dans ce dossier et espère boucler l’arrivée de Bruno Genesio dans les prochains jours, lui qui a déjà des partisans au sein du vestiaire. « Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio. Un mec comme Gouiri par exemple, par rapport à tout ce qui s’est passé avec Galtier, etc. », a déclaré Walid Acherchour mercredi dans Génération After sur RMC. « Au-delà de Gouiri, Genesio, sa grande force, c’est qu’il est très apprécié des joueurs. Je n’ai pas un mec du milieu qui l’a côtoyé dans un vestiaire qui m’a critiqué Genesio. Protecteur, humain incroyable… »