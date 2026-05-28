Bruno Genesio à l’OM : La discussion avec un journaliste qui confirme son arrivée imminente ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais libre, son départ du LOSC ayant été officialisé, Bruno Genesio semble le grand favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Pour Karim Bennani, son arrivée à Marseille devrait se concrétiser et le voir relever ce challenge n’est pas une grande surprise pour le journaliste, qui a eu l’occasion de discuter de ses ambitions avec le technicien français.

Après l’OL, le Stade Rennais et le LOSC, l’OM sera-t-il le prochain club de Bruno Genesio ? Lundi, Lille a officialisé le départ du technicien français âgé de 59 ans au terme de son contrat et ce dernier semble désormais en pole afin de remplacer Habib Beye sur le banc marseillais.

« C’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club » « Bruno Genesio à l’OM, on y est ou pas ? Oui, on y est je pense. J’avais pu discuter un peu avec lui et c’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club. Est-ce que Marseille est un plus grand club que Lille aujourd’hui ? J’en suis pas sûr par rapport aux résultats. Mais d’un point de vue de club mythique, Marseille c’est quelque chose qui ne se refuse pas », a déclaré Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg. « Là où c’est plus surprenant, lui est très attaché à Lyon, mais bon, il est parti de Lyon depuis pas mal d’années maintenant et ça ne s’est pas bien terminé. Ça donne envie de voir ce que Genesio peut donner dans un club avec une pression comme Marseille car il n’a jamais été confronté à cela. »