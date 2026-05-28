RC Lens - Jérome Rothen choqué par Pierre Sage : Daniel Riolo lui répond sèchement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Pierre Sage ne cesse de laisser planer le doute sur son avenir malgré une saison exceptionnelle avec le RC Lens. Un comportement critiqué par Jérôme Rothen qui a dénoncé un manque de respect envers les Sang-et-Or. Mais Daniel Riolo n'est absolument pas de cet avis et ne manque pas de le faire savoir.

De façon assez inattendue, Pierre Sage multiplie les déclarations évasives au sujet de son avenir au RC Lens malgré une saison exceptionnelle marquée par une qualification en Ligue des champions et la victoire en Coupe de France. Un comportement qui exaspère Jérôme Rothen qui a dénoncé un énorme manque de respect à l'égard du club lensois.

Rothen dénonce «manque de respect» de Sage « Quand tu parles comme ça, que tu dis que tu es très courtisé, que des gens veulent te faire tourner la tête... Très clairement, il veut se barrer ! C’est triste de finir une année incroyable de cette manière. Moi, ça me fait de la peine, c’est un tel manque de respect », avait lâché l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Daniel Riolo qui s'en est pris à Jérôme Rothen, lui reprochant son analyse.