«Il ne doit rien au RC Lens» : Le départ de Pierre Sage est clairement envisagé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De manière assez inattendu, Pierre Sage laisse planer le doute ces derniers jours au sujet de son avenir au RC Lens alors qu'il vient de réaliser une saison exceptionnelle. Et bien que cette situation suscite de nombreuses interrogations, Christophe Dugarry comprend parfaitement le discours de l'ancien coache de l'OL.

Cela fait désormais plusieurs jours que Pierre Sage laisse planer le doute au sujet de son avenir au RC Lens. « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre et on en a encore beaucoup de choses à développer malgré tout. Après, est-ce que les résultats de l'équipe seront à ce niveau-là ? J'en suis pas sûr », a-t-il par exemple confié récemment au micro de l'After Foot sur RMC. Des propos qui font évidemment parler puisque les Lensois viennent de réaliser une saison extraordinaire. Mais Christophe Dugarry estime que Pierre Sage est totalement dans son droit.

Pierre Sage laisse planer le doute sur son avenir « Il n’a pas le droit de donner l’orientation qu’il veut à sa carrière ?! En arrivant, on lui a expliqué qu’il ne participerait pas aux transferts, qu’il n’y avait pas de moyens, et qu’il allait devoir faire jouer des jeunes. Vous en connaissez beaucoup d’entraineurs qui veulent faire ça ?! Lui, il a accepté le challenge, et en plus il l’a relevé de manière incroyable. Il finit deuxième et il gagne la Coupe de France… Une fois qu’il a réussi ça, le mec a quand même le droit de se poser des questions sur son avenir et éventuellement sur un club qui lui fait les yeux doux qui peut lui proposer le double, le triple, le quadruple de son salaire… », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.