«Il ne doit rien au RC Lens» : Le départ de Pierre Sage est clairement envisagé sur RMC !

De manière assez inattendu, Pierre Sage laisse planer le doute ces derniers jours au sujet de son avenir au RC Lens alors qu'il vient de réaliser une saison exceptionnelle. Et bien que cette situation suscite de nombreuses interrogations, Christophe Dugarry comprend parfaitement le discours de l'ancien coache de l'OL.
Cela fait désormais plusieurs jours que Pierre Sage laisse planer le doute au sujet de son avenir au RC Lens. « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre et on en a encore beaucoup de choses à développer malgré tout. Après, est-ce que les résultats de l'équipe seront à ce niveau-là ? J'en suis pas sûr », a-t-il par exemple confié récemment au micro de l'After Foot sur RMC. Des propos qui font évidemment parler puisque les Lensois viennent de réaliser une saison extraordinaire. Mais Christophe Dugarry estime que Pierre Sage est totalement dans son droit.
Pierre Sage laisse planer le doute sur son avenir
« Il n’a pas le droit de donner l’orientation qu’il veut à sa carrière ?! En arrivant, on lui a expliqué qu’il ne participerait pas aux transferts, qu’il n’y avait pas de moyens, et qu’il allait devoir faire jouer des jeunes. Vous en connaissez beaucoup d’entraineurs qui veulent faire ça ?! Lui, il a accepté le challenge, et en plus il l’a relevé de manière incroyable. Il finit deuxième et il gagne la Coupe de France… Une fois qu’il a réussi ça, le mec a quand même le droit de se poser des questions sur son avenir et éventuellement sur un club qui lui fait les yeux doux qui peut lui proposer le double, le triple, le quadruple de son salaire… », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
Christophe Dugarry valide !
« Le mec arrive du centre de formation de Lyon, ce qu’il a réalisé là, tout est beau et magnifique. Je ne comprends pas en quoi cet entraineur-là n’aurait pas le droit de réfléchir à son avenir sous prétexte qu’il a un contrat (encore de deux ans, ndlr). Et quand on dit qu’il doit quelque chose au RC Lens, cette phrase je la trouve insupportable. Il ne doit rien au RC Lens. Tu es un professionnel, tu es là pour gagner ta vie, avoir de l’ambition… Il l’a rendu au club avec ce qu’il a fait cette saison. Tous les supporters lui disent merci, et s’il veut partir, il a le droit de partir, arrêtez… », ajoute Christophe Dugarry.